Seküler zihniyetin estetik rezilliği! Didem Ceran, Güney Kore’de sokağa atıldı

Manevi değerlerden uzak, tamamen görsellik ve dünyevi hevesler üzerine kurulu seküler yaşam tarzının getirdiği yozlaşma, insanları fıtrata müdahale etme cüretine kadar sürüklüyor. Katıldığı yarışmalarla tanınan ve Allah’ın kendisine bahşettiği doğal yüzü beğenmeyerek Güney Kore yollarına düşen Didem Ceran, estetik adı altındaki insanlık dışı ameliyatların ardından büyük bir yıkım yaşadı. Yaklaşık 15 saatlik operasyonla yüzünü baştan aşağı değiştiren Ceran, sosyal medyada yaşadığı perişanlığı gözyaşlarıyla gözler önüne serdi.

GÖRSELLİK PUTUNA TAPINMANIN ACI REÇETESİ

Güney Kore'de yaptığı yüz nakil ameliyatı sonrası yaşadıklarıyla sık sık gündeme gelen Didem Ceran, bu kez paylaştığı video ile işlem yaptırdığı hastane tarafından sokağa atıldığını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakil ameliyatı oldu.

Yaklaşık 15 saatlik operasyon sonrası yüzünü baştan aşağı değiştiren Ceran, geçen günlerde ikinci bir operasyon için ameliyat masasına tekrar yattığını açıkladı.

Ceran, yaptırdığı bu işlem sonrası yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattığı videolarla gündeme gelmeye devam ediyor.

GÖZYAŞLARIYLA İSYAN ETTİ

Söz konusu bu işlemi sosyal medyada etkileşim almak için yaptırdığı yönünde gelen yorumlar sonrası isyan ederek gözyaşı döken Didem Ceran, daha sonrasında yaptığı paylaşım ile takipçilerinin kendisini kıskandığını ileri sürdü.,

"KORE'DE SOKAĞA ATILDIM"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Basamaktan inemiyorum. Birisi de demiyor ki gel koluna girip indireyim." diyen Ceran, Kore'de operasyonun gerçekleştirildiği klinikte sokağa atıldığını söyledi.