Kötü haber geldi artık: Beşiktaş'tan yeni almışlardı: Tammy Abraham satılık!
Ara transferde Aston Villa, Beşiktaş'a 21 milyon euro ödeyerek Tammy Abraham'ı kadrosuna katmıştı. Kısa süre içinde oyuncuyla ilgili planlar değişmiş gibi gözüküyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ara transferde Aston Villa, Beşiktaş'a 21 milyon euro ödeyerek Tammy Abraham'ı kadrosuna katmıştı. Kısa süre içinde oyuncuyla ilgili planlar değişmiş gibi gözüküyor.
Beşiktaş geride bıraktığımız sezonun başında Roma'dan Tammy Abraham'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Kartal opsiyonu kullandı ve İngiliz forveti ocak ayında 21 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya sattı. Villa, Tammy Abraham'ı rotasyon amacıyla düşünüyordu.
28 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de 12 maça çıktı. Sahada sadece 277 dakika kaldı. 2 gol üretti. İngiliz ekibi, 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunan Abraham'ı satış listesine koydu. Çünkü hücum hattını yenilemeyi planlıyorlar. Şu anda bütün tekliflere açıklar.
1.94 boyundaki santrforla bazı Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi. Aston Villa bu hamlede zarar etmek istemiyor. Bu sebeple kendi ödedikleri rakam olan 21 milyon euro seviyesinde teklifler bekliyorlar. Tammy Abraham, Beşiktaş'ta toplam 26 karşılaşmaya çıkmıştı. 13 gol ve 3 asist üretti.
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