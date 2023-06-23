Borsa güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 yükselişle 5.509,76 puandan başladı.

TCMB'nin faiz kararı sonrası güçlü yükseliş seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 4,65 üzerinde 5.428,26 puandan tamamladı.

Borsa güne güçlü alımlarla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,50 puan artışla ve yüzde 1,50 değer kazanarak 5.509,76 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 ve holding endeksi yüzde 1,50 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok kazandıran yüzde 1,95 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi pay piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün devam eden Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu aktardı.

Öte yandan, dün para politikası kararlarını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkardı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD

ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan "şahin" politikaların beklenenden uzun sürebileceği endişesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün devam eden Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu söyledi.

Powell, sıkılaşma politikasında çok yol katettiklerini belirterek, son toplantıda faiz oranlarını sabit tutmalarının nedeninin "karar vermek için kendilerine daha fazla zaman tanımak" olduğunu aktardı.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 yükselirken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa'da satış ağırlıklı seyir dün de devam ederken, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) 25 baz puanlık beklentilerin aksine politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5'e yükseltti.

BoE'nin yanı sıra İsviçre Merkez Bankası, enflasyonist baskının yeniden arttığını vurgulayarak, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,75'e, Norveç Merkez Bankası da politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3,75 seviyesine çıkardı.

İngiltere'de dün FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,72 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yüzde 1'e yaklaşan düşüşle başladı.

ASYA

Asya'da satış baskısının tatil dönüşü Çin ve Hong Kong piyasalarında derinleştiği görülürken, Çin'in ekonomiyi destekleme adımlarının yetersiz kalacağı endişesi öne çıkıyor.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,8'e, hizmet sektörü PMI ise 54,2'ye geriledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Hon Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 geriledi.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 25,2130 liradan alınan dolar 25,2150 liradan satılıyor. 27,5640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 27,5660 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 24,4090 lira, euronun satış fiyatı da 26,7800 lira olmuştu.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 29985 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 0,36 artışla 1879, BNB yüzde 0,88 artışla 239 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Dün 77,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 73,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,62 dolardan alıcı buldu.

ALTIN

Fed'in bu yıl faiz artırımlarına devam edeceği mesajlarının ABD dolarını güçlendirmesi altın fiyatını 16 Mart'ta bu yana ilk kez 1910 dolar seviyesine kadar çekti.

Ons altın erken saatlerde yaşanan sert düşüşün ardından toparlansa da hale geçtiğimiz haftaya göre yüzde 2'den fazla aşağıda. Şu sıralarda ons altın düne göre yüzde 0,12 artışla 1916,07 dolardan işlem görüyor.

VADELİ PİYASALAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,9 artışla 6.122,25 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 6.122,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,3 üzerinde 6.065,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek yüzde 0,9 artışla 6.118,00 puana çıktı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.200 ve 6.300 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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