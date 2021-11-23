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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 1.756,71 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:07:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,23 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.756,71 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 1,04 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.755,48 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artırımına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının yakından takip edileceğini, özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin değerlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.760 ve 1.780 seviyelerinin direnç, 1.720 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

 

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