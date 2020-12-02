  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:05:07 -
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 artışla 1.326,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,47 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 1.326,76 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile ulaştırma oldu.

Dün, önceki günkü kayıplarını fazlasıyla telafi ederek yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 artışla 1.325,29 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde, yarın açıklanacak enflasyon öncesi veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!
Dünya

Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafası..
Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi
Gündem

Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'deki karayollarını Avrupa ve ABD ile karşılaştırdı. Özdemir yolların 5 kat daha iyi olduğunu söyledi...
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay