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Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 35,38 puan ve yüzde 0,04 artışla 92.743,34 puana çıktı

22 Kasım 2018 Perşembe 10:00
Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 değer kazancıyla 92.743,34 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 35,38 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 92.743,34 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile ticaret oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki yükseliş, döviz kurlarındaki düşüş ve önceki günkü sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 primle gördüğü en yüksek seviye olan 92.707,95 tamamladı.

Analistler, yurt içinde ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını dile getiren analistler, BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:00
  1. BIST
  2. Piyasalar

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