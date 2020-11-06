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Ekonomi Borsa güne yatay başladı
Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:11:35 -
Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 artışla 1.180,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 0,47 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 1.180,49 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,04 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD ve Avrupa borsalarındaki yükselişlere paralel dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazanarak günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.180 puanın hemen üzerinde 1.180,02 seviyesinde tamamladı.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, seçim sonuçlarına ilişkin haber akışının piyasaların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik haberlerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.180 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.200 direncinin gündeme geleceğini, olası düşüşlerde ise 1.155 ve 1.140 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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