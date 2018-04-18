Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Borsa güne nasıl başladı?

BIST 100 endeksi, 126,47 puan azalarak 108.618,32 puandan açıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:08
Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 düşüşle 108.618,32 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 126,47 puan ve yüzde 0,12 azalışla 108.618,32 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,02 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile iletişim oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, önceki kapanışa göre yüzde 1,76 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 108.744,79 puandan tamamladı.

Analistler, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi ile başlayan erken seçim tartışmalarının piyasaların gündemine yerleştiğini belirterek, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bahçeli'yi kabulünden sonra yapılacak açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun izlenmesi gerektiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.700 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:08
  1. İstanbul
  2. Borsa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    1. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    2. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    3. İran'da yabancı mesajlaşma..
    4. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    5. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    6. Devler devletlere karşı birleşti
    7. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    8. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    9. Kritik zirve sona erdi!
    10. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    11. Çocuklar kahve içmeli mi?
    12. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    13. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    14. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    15. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    16. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    17. Üniversite sınavında FaceTıme..
    18. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
    19. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
    20. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!