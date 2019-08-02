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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,38’lik düşüşle başladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:17
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,38’lik düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,38’lik düşüşle başladı. Endeks, 392 puanlık azalışla 101 bin 508 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kaybetti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:17
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