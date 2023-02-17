Küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini güçlendiren veri ve sözle yönlendirmelerle negatif bir seyir izleniyor. ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları da geçen hafta 194 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Dolar/TL bugün saat 10:00 itibarıyla 18,80 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 20,44'den alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği BIST 100 endeksi, gün içinde 5.311 puanın üzerine çıksa da kapanışa yakın kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 1,17 artışla 5.008,58 puandan tamamladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 70,93 puan ve yüzde 1,42 değer kaybederek 4.937,65 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,42 azalışla 4.937,65 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30 ve holding endeksi yüzde 1,44 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27'yle taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 4,56'yla iletişim oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD

ABD'de üretici fiyatlarında 7 ayın en hızlı yükselişine işaret eden veriler ve işsizlik başvurularındaki düşüş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına rağmen ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Bu gelişmelerle New York borsasında endeksler gün boyu satıcılı bir seyir izlerken, Bullard'ın son toplantıda 50 baz puanlık faiz artışını savunduğu haberinin gündeme gelmesiyle satışlar derinleşti. Dow Jones endeksi yüzde 1,26, S&P 500 endeksi yüzde 1,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yatay bir seyirle 103,9'dan kapanmasının ardından bugün 104,3'e yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,90 ile 1,5 ayın en yüksek seviyesini test etti. ABD'nin endeks vadeli kontratları da yeni güne düşüşle başladı.

AVRUPA

Avrupa tarafında, merkez bankası yetkililerinin sıkı para politikalarının süreceğine yönelik yönlendirmelerine karşın şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi ile pay piyasaları dün pozitif seyrederken, küresel çapta azalan risk iştahı ile endeks vadeli kontratlarında yeni günün satıcılı başladığı görülüyor.

Bu gelişmelerle dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak kapanış rekoru kırdı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 artışla günü tamamlarken, dolar endeksindeki güçlenme ile avro/dolar paritesi 1,0633 ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne satıcılı başladı.

ASYA

Asya genelinde ABD borsalarındaki negatif havanın devralındığı görülürken, veri akışının da zayıf olması ile küresel gündemin öne çıkması dikkati çekiyor. Japonya tarafında ise merkez bankası başkan adayı Kazuo Ueda'ya ilişkin haber akışı izlenmeye devam ediliyor. Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümetin yapısal ücret artışları ile enflasyon hedefinin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için akademisyen Kazuo Ueda'yı yeni merkez bankası başkanı olarak seçtiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni günün negatif başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

PARA PİYASASI

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8620 liradan, avro 20,0610 liradan güne başladı. Dün, doların satış fiyatı 18,8550 lira, avronun satış fiyatı ise 20,0960 lira olmuştu.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla 18,8044'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,27 azalışla 20,4399'dan, sterlin/TL de, 23,3171'den satılıyor.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 10:00 itibarıyla yüzde 0,17 azalışla 22970 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 1,24 azalışla 1581, BNB yüzde 0,20 azalışla 304 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 87,77 dolar oldu.

ALTIN



VADELİ PİYASALAR

Dün, açılışta yüzde 7'ye yakın değer kazanan endeks kontratı, 6.000 seviyesinde artan satış baskısıyla kazançlarının önemli kısmını geri vererek, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 5.642,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yüzde 0,6 gerileyerek 5.610,50 puana indi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 1 değer kaybederek 5.586,00 puandan başladı.

Analistler, ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirlerle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini ancak piyasalarda artan oynaklığın bugün de devam edebileceğini bildirdi.