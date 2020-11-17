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Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:02:16 -
Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 azalışla 1.291,65 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,34 puan ve yüzde 0,10 değer kaybederek 1.291,65 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.309,98 puanı gören BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak kapanış rekorunu da 1.292,99 seviyesine taşıdı.

Analistler, dün banka ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde rekorlara devam eden Borsa İstanbul'da, gün içinde başlayan kar satışlarının bugün açılışta da etkili olduğunu ifade etti.

Artan Kovid-19 vakaları, birbiri ardına gelen aşı haberleri ve teşvik beklentilerinin, dünya borsalarında hisse ve sektör bazlı fiyatlamaların derinleşmesine neden olduğunu belirten analistler, salgına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.310 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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