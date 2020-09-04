Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 1,36 puan düşerek yüzde 0,13 düşüşle 1.074,98 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,14 azaldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,35 ile spor oldu ve en çok metal ana sanayi yüzde 0,87 ile geriledi.

Dün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verisi aylık yüzde 0,86 ile beklentilerin altında kalsa da dünya borsalarının olumsuz seyrine bağlı olarak düşen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,70 düşüşle 1.076,34 puandan kapattı.

Analistler, ABD borsasında dün yüzde 5'e yaklaşan düşüşlerin yatırımcılarda tedirginlik yarattığını belirterek, teknoloji hisse senetlerinin seyrinin bir süre küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini vurguladı.

Analistler, özellikle Doğu Akdeniz'de yeni tip koronavirüs tedavisi ve jeopolitik gelişmelerle ilgili haber akışının gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, Ağustos ayı istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verilerinin olduğunu söyledi. ABD'de açıklanacak veriler bugün takip edilecek.

Analistler, BIST 100 endeksinde 1.070 ve 1.050 seviyelerinin destek konumunda ve 1.120 puan direnç konumunda olduğunu bildirdi.