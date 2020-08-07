  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsa, güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:01:09 -
Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 azalışla 1.029,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,60 puan ve yüzde 0,45 değer kaybederek 1.029,79 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,67 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,23 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 4,48 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, yükseliş eğilimindeki faizler ve döviz kurlarının etkisiyle dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 5,26 değer kaybıyla 1.034,40 puandan tamamladı.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini bildirdi.

Ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 ve 1.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nikolova: Çok kötü durumdayız Türkiye'ye izin verin
Ekonomi

Nikolova: Çok kötü durumdayız Türkiye'ye izin verin

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov ile Türkiye'den Bulgaristan'a yönelik turistik seyahatlere izin verilmesini görüştüğünü açıklayan..
Mert'ten sonra bir transfer daha bitti! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye döndü
Spor

Mert'ten sonra bir transfer daha bitti! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye döndü

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül eski takımına geri döndü. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün tekrar sarı lacivertli formayı giyeceğini açıkladı. Gökhan'..
Son dokuz seçimi bilen profesör Trump mı, Biden mi? sorusuna yanıt verdi
Dünya

Son dokuz seçimi bilen profesör Trump mı, Biden mi? sorusuna yanıt verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan başkanlık seçimlerimde ünlü araştırmacı Allan Lichtman'dan flaş bir tahmin geldi. Son doku..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı