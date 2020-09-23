Borsa nedir? | Borsa tüccar ve esnafların alım satım değişim amacıyla devlet denetimi altında yaptıkları işlerdir. Yani borsa belirli kurallara göre, talep edilen mallar için organize edilmiş piyasaya verilen addır. Peki, borsa haram mıdır? Tahvil almak günah mıdır?

Borsa gündem

Borsayla ilgilenen ya da borsayı merak edip bu mecranın nasıl çalıştığını araştıranlar sık sık borsa gündem, borsa canlı, borsa son dakika konularını araştırıyorlar. Borsa haberlerine, borsa canlı akışını pek çok ekonomi sitesinden ve uygulamalardan ulaşabilirsiniz.

Canlı borsa | Güncel borsa

Gün içerisinde pek çok kişi canlı borsa verilerine ulaşmak istiyor. Borsa canlı akışına ulaşmak için borsa yayını yapan sitelere üye olabilir ya da bu sitelerin uygulamalarını mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Hisse senetleri

Bir şirketin sahipliğinin bölündüğü payların her birine hisse senedi denir. Peki, hisse senedi nasıl alınır? Hisse senedi almak için aracı bir kurumda yatırım hesabı açılması gerekir. Aracı kuruma verilen talimatlarla kişiler hisse senedi alabilir.

Borsa haram mı?

Borsada yatırım yapmak isteyen, hisse senedi satın almak isteyenler bunun dine uygun olup olmadığını merak ediyor. Vatandaşlar ‘Hisse senedi almak haram mı?’, ‘Bono almak haram mı?’, ‘Tahvil almak günah mı diyanet’ sorularının cevaplarını araştırıyor. Konu hakkında Diyanet’in bir açıklaması bulunuyor. Yapılan açıklamada, “Faizli İslama uygun olmayan işler yapan şirketlerin hisselerini almak doğru değil ancak helal iş yapan şirketlerin hisse senetleri alınabilir. Tahvil vb. şeyler faiz olduğu için onları almak da doğru değil” ifadeleri yer alıyor.

Borsa İstanbul

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 1985 yılında sermaye piyasasında faaliyet gösteren yerli ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ve takas hizmeti vermektedir. 5 Nisan 2013’te İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın ismi Borsa İstanbul olarak değişmiştir.

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Borsa uygulamaları

Borsada son durumu yakından takip etmek isteyenler için uygulama mağazalarında pek çok borsa uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaları ücretsiz olarak indirip, üye olarak borsadaki değişimleri anlık olarak telefonunuzdan öğrenebilirsiniz.