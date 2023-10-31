Borsa güç toplamaya çalışıyor

Borsa İstanbul yeni haftaya alıcılı başladı. Günü yatay tamamlayan Bist100 Endeksi hacim olarak zayıf kalsa da genel olarak 7.700 üzerinde tutunma sağlamış olması pozitif beklenti oluşturdu. Sektör Endeksleri arasında en çok Bankacılık Endeksi yüzde 1,97 düşüş gösterirken, en çok yükselişi yüzde 5,88 artışla aracı kurumlar sağladı. Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor.

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü yüzde 0,08 yükseliş ile 7.712,85 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.660,85 olur iken, en yüksek seviye 7.786,37 oldu.

99 milyar liralık işlem hacmi

Toplam işlem hacmi 99,7 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100 Endeksinde kapanışa doğru satışlar izlense de gün genelinde pozitif fiyatlama hakimdi. THYAO, ASTOR ve TUPRS en çok işlem yapılan hisse senetleri oldu. Teknik olarak grafik üzerindeki indikatörler alım işlemlerini desteklerken, BİST100 Endeksinin genel olarak 5 günlük ortalama üzerinde seyretmesi pozitif beklentiyi oluşturdu. Bugün takip edeceğimiz ilk direnç 7.790-7800 seviyelerinde, ilk destek ise 7.650-.7640 seviyelerinde yer alıyor.



AHL Analiz'e göre BIST30 Endeksi Ekim Vade kontratı son işlem gününü %2,28 yükseliş ile 8.028,75 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.891 olurken, en yüksek seviye ise 8.127,75 olarak gerçekleşti. BIST endeksi şu saatlerde ise 7.700 seviyelerinde hareket ediyor.