Borsa düşüşte!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 azalışla 5.119,58 puandan başladı.

Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,78 altında 5.136,44 puandan tamamladı.

Borsa güne negatif başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 azalışla 5.119,58 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,86 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 5.119,58 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,28 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60'la spor, en çok gerileyen bankacılık oldu.

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Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyrin öne çıktığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

Öte yandan, Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı bildirildi.

Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileriyle birlikte bankacılık krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

Analistler, UBS'in Credit Suisse'i satın almasına karşın piyasalarda tedirginliğin devam etiğine dikkati çekerek, UBS'in kredi risk priminin söz konusu satın almanın ardından yaklaşık 50 baz puan yükseldiğini dile getirdi.

Fed'in nihai faiz oranını yüzde 5 seviyesinde belirleyeceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını aktaran analistler, söz konusu durumda bankacılık krizinin ABD'de küçük ve orta ölçekli bankalara sıçrayabileceği endişesinin etkili olduğunu belirtti.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,10, Dow Jones endeksi yüzde 1,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa'da hafta sonu öne çıkan haber akışının ardından endeks vadeli kontratlar işlemlere pozitif başlasa da, ilerleyen saatlerde kazançlarını geri vererek negatife döndü.

Analistler, bir tarafında Credit Suisse olan işlemler nedeniyle Avrupa'da bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin güçlü kaldığını belirterek, konuya ilişkin haber akışının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Buna göre, önemli İngiliz bankalarından HSBC'nin Hong Kong borsasında işlem gören hisselerinde günlük düşüş yüzde 6'ya ulaştı.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,64 geriledi.

ASYA

Asya borsaları yeni haftaya banka hisseleri önceliğinde düşüş eğiliminde başlarken, Çin'den gelen haber akışı aşağı yönlü baskıları törpülüyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC) bugünkü açıklamasında 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranını değiştirmediğini duyururken, analistler, bu durumun hükümetin ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceği şeklinde yorumlandığını ifade etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 geriledi.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 19,0100 liradan alınan dolar 19,0120 liradan satılıyor. 20,3040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,3060 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 19,0070 lira, euronun satış fiyatı ise 20,2130 lira olmuştu.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,35 düşüşle 27672 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 1,31 düşüşle 1762.48, BNB yüzde 0,90 düşüşle 243334.4455 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Cuma günü 75,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,36 düşüşle 71,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,38 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel bankacılık sektöründeki gelişmelerin petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ve çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi artan belirsizlikler etkili oldu.

ALTIN

ABD bankacılık sistemindeki krizin ardından Credit Suisse'nin daha zor bir duruma düşmesinin küresel finans sektörü için yarattığı endişeler ile 2000 dolar seviyesine yönelen ons altın fiyatı, Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması sonrası geriledi.

Bir bankacılık krizinin engellenmesi ve global finansal piyasalarda istikrarın sağlanması için gerek İsviçre'nin gerekse Fed öncülüğündeki global merkez bankalarının attıkları adımların etkisiyle ons altın bu sabah yüzde 1 gerileyerek 1968 dolar seviyesini test etti.

Spot altın şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,80 kayıpla 1973,55 dolar/ons seviyesinde.

VADELİ PİYASALAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 düşüşle 5.660,00 puandan başladı.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,7 altında 5.681,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.660,00 puana indi.

Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileriyle birlikte bankacılık krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 5.600 ve 5.500 seviyelerinin destek, 5.700 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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