Borsa, 100.000 puanın üzerini test etti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,09 artışla 99.767,36 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında 100.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 90,25 puan artış ve 4,1 milyar liralık işlem hacmiyle 99.767,36 puandan girdi. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,79 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile metal ana sanayi oldu.

Döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 1 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 100.317,88 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 99.500-100.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantı özeti, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme ve devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da yatırımcıların gündeminde olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 97.900'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.