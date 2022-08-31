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Dünya Borrell'den İran açıklaması: Makul yanıtlar aldık
Dünya

Borrell'den İran açıklaması: Makul yanıtlar aldık

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Çekya’da, ABD tarafından İran'a gönderilen nükleer anlaşma metni için her iki ülkeden 'makul yanıtlar' aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 21:14:00 -
Borrell'den İran açıklaması: Makul yanıtlar aldık

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında, ABD ve İran arasında değerlendirmelerin devam ettiği nükleer anlaşma hakkında açıklamada bulundu. Borrell yaptığı açıklamada, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüş için İran’a sunduğu metin için İran ve ABD'den "makul" yanıtlar aldıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde bu ivmeyi kaybetmeyeceğimizi ve anlaşmayı tamamlayabileceğimizi umuyorum" dedi.

Borrell ayrıca anlaşmanın ortak bir zeminde değerlendirildiğini bildirerek, “Herkesin endişelerini dikkate alan bir anlaşma metnimiz olduğu açık" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüş için sunduğu metni inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Eğer ABD gerçekçi olur ve var olan metni daha da güçlendirirse anlaşmaya varma ihtimalimiz uzak değil" sözlerini kullanmıştı.

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