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Siyaset Boris Johnson'ın 4 kıdemli çalışanı istifa etti!
Siyaset

Boris Johnson'ın 4 kıdemli çalışanı istifa etti!

İngiltere'de Başbakanlık'ta korona virüs kısıtlamalarına rağmen düzenlenen ve basında "Partygate" skandalı olarak adlandırılan partilere gelen tepkilerin sonucunda, Başbakan Boris Johnson'ın 4 kıdemli çalışanı istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 07:17:00 - 2022-02-04 07:17:50
Boris Johnson'ın 4 kıdemli çalışanı istifa etti!

Başbakan Johson'ın üst düzey yetkililerinden İletişim Müdürü Jack Doyle ve Politika şefi Munira Mirza'nın istifalarını açıklamasından birkaç saat sonra Personel Şefi Rosenfield ve Baş Sekreter Reynolds da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İletişim Müdürü Jack Doyle istifa açıklamasında, "Her zaman 2 yıl bu görevi yürütme niyetindeydim ancak son haftalarda ülke içerisinde yaşananlardan dolayı aile hayatım korkunç bir zarar gördü" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü istifalar hakkında yaptığı açıklamada, "Dan Rosenfield ve Martin Reynolds bugün Başbakan Johson'a istifalarını sundu ve Başbakan kabul etti. Her ikisine de Covid-19 salgını ile mücadele ve ekonomik iyileşme konusunda hükümete yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Johson en son 31 Ocak tarihinde Başbakanlık'ta düzenlenen parti ile ilgili özür dilemişti.

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