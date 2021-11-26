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Dünya Boris Johnson'dan flaş çıkış: Sorunu hep birlikte çözmeliyiz
Dünya

Boris Johnson'dan flaş çıkış: Sorunu hep birlikte çözmeliyiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 27 göçmenin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken ölmesi hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 18:50:00 -
Boris Johnson'dan flaş çıkış: Sorunu hep birlikte çözmeliyiz

 

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırındaki durumu görüşmek üzere Berlin ve Paris'in ardından Londra'yı ziyaret ederek İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.

Ziyaret için Morawiecki'ye teşekkür eden Johnson, "Çünkü bu ziyaret, Polonya sınırlarında bir göçmen krizini kışkırtmaya çalışanlara karşı Polonya ile omuz omuza durmaya olan bağlılığımızı yeniden teyit edebileceğimiz bir an." dedi.

Morawiecki ise İngiltere ve Polonya'nın "neredeyse aynı önceliklere" sahip olduğunu ifade ederek "demokratik dünya ve transatlantik topluluk etrafında çok iyi olmayan adamlar" bulunduğunu söyledi. "Bütün bu zorluklara beraber karşı koymaları" gerektiğini vurgulayan Morawiecki, 27 kişinin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğine ilişkin haber karşısında "büyük üzüntü duyduğunu" sözlerine ekledi.

Johnson da "Bu (ölümler), bunun birlikte çözmemiz gereken bir sorun olduğunu bir kez daha vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Başbakan, ayrıca Polonya'yı güvenlik ve savunma alanlarında İngiltere'nin "en yakın Avrupalı NATO müttefiki" olarak nitelendirdi.

Sınırdaki bekleyiş

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Bir süre önce bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak Belarus hükûmetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

Avrupa, sınırdaki durumdan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu sorumlu tutuyor.

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