Boris Johnson kötü haberi duyurdu! Omicron varyantından...

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan Omicron varyantıyla ilgili İngiltere'den endişe verici bir haber geldi.

İlk ölüm gerçekleşti

Bir aşı merkezinde açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Maalesef Omicron hastaneye yatacak kadar hasta ediyor ve maalesef Omicron tespit edilmiş en azından bir hastanın yaşamını kaybettiğini doğrulayabilirim” dedi.