Boris Johnson kötü haberi duyurdu! Omicron varyantından...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, omicron varyantında ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan Omicron varyantıyla ilgili İngiltere'den endişe verici bir haber geldi.
İlk ölüm gerçekleşti
Bir aşı merkezinde açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Maalesef Omicron hastaneye yatacak kadar hasta ediyor ve maalesef Omicron tespit edilmiş en azından bir hastanın yaşamını kaybettiğini doğrulayabilirim” dedi.