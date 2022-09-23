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Dünya Boris Johnson 'ilham verici liderliğinden dolayı' 'yanlışlıkla' Putin'e teşekkür etti! Ya yanlışlıkla değilse?
Dünya

Boris Johnson 'ilham verici liderliğinden dolayı' 'yanlışlıkla' Putin'e teşekkür etti! Ya yanlışlıkla değilse?

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda Ukrayna konusunda yaptığı bir teşekkür konuşmasında 'yanlışlıkla' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 09:23:00 -
Boris Johnson 'ilham verici liderliğinden dolayı' 'yanlışlıkla' Putin'e teşekkür etti! Ya yanlışlıkla değilse?

Başbakanlığının sona ermesinden sonra İngiliz Avam Kamarası'nda ilk kez yalnızca bir milletvekili olarak söz alan Boris Johnson, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşması sırasında Johnson, "Ayrıca ilham verici liderliğinden dolayı Vladimir Putin'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Johnson kendisini yanlış ifade ettiğini daha sonra fark ederek, sözlerini "(Ukrayna lideri) Volodimir Zelenskiy'nin ilham verici liderliği" diye düzeltti.

Eski İngiltere Başbakanı'nın bu ifadeleri Avam Kamarası'nda gülüşmelere neden olurken, basında da geniş yer buldu

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