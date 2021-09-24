'Boris Johnson' iddiası: Acil anlaşma teklif etti
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, ismi belirtilmeyen bir gıda ürününde yaşanan eksikliği gidermek için "acil gıda anlaşması" teklif ettiğini öne sürdü.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, ismi belirtilmeyen bir gıda ürününde yaşanan eksikliği gidermek için "acil gıda anlaşması" teklif ettiğini iddia etti.
Guardian'ın haberine göre, Bolsonaro, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu görüşmelerinde gerçekleşen toplantının ardından açıklamalar yaptı.
Bolsonaro, İngiltere Başbakanı Johnson'ın, ismi belirtilmeyen bir gıda ürünüyle ilgili "acil gıda anlaşması" yapmak istediğini ifade etti.