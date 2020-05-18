BOREL’e teveccühün belgesi 4 milyon şişe dezenfektan satıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ve geçen ay satışa çıkarılan bor katkılı el dezenfektanı BOREL’in 100 mililitrelik şişelerindeki satışı 4 milyon adede yaklaştı. Ulusal ve yerel zincir marketlerin yanı sıra internet üzerinden de satışı yapılan BOREL’e vatandaşın ilgisi büyük oldu. Ürünün küçük boylarının yanında litrelik ebatları da mayıstan itibaren raflarda yerini aldı. İzmir’deki tesislerde üretilen ürünün satış başarısını değerlendiren Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, vatandaşların ilk günden bu yana BOREL’e çok büyük bir ilgi gösterdiğini söyleyerek, internetten satışların da arttığını vurguladı.

“İçeriğinde yüzde 70 etil alkol var”

BOREL’in etil alkol, gliserin, bor ürünleri, aloe vera, çay ağacı ve lavanta gibi esansiyel yağlardan oluştuğunu kaydeden Maraşlıoğlu, “Dezenfeksiyonu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başında mikroorganizmanın türü ve kullanılan dezenfektanın özellikleri gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, yüzde 65 üstü etil alkol ve diğer yardımcı maddeleri içeren dezenfektanların Kovid-19 virüsüne karşı kullanılabileceğini belirtmektedir. BOREL’deki etil alkol oranı yüzde 70’in üzerindedir. Aynı zamanda etil alkol ve borun bakterilere ve bazı virüslere karşı etkisini gösteren birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. BOREL’in içeriğinde yer alan çay ağacı yağının da antiviral etkisi bilinmektedir” dedi. Büyük boy ürünlerin kısa süre önce satışa sunulmasına rağmen yoğun ilgi gördüğünü de dile getiren Maraşlıoğlu, “Şu ana kadar büyük boy ürünlerimizden yaklaşık 100 bin litre satış gerçekleşti” diye konuştu.