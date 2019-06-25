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Bordo-Mavililerden İmamoğlu'na tebrik

Trabzonspor, İBB Başkanlığını kazanan CHP'li İmamoğlu'nu tebrik etti. Trabzonspor'un eski yöneticilerinden olan İmamoğlu, FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yönelik şike kumpası sırasında STV'ye çıkarak sarı-lacivertli ekibi "şikeci" ilan etmişti.

25 Haziran 2019 Salı 09:57
Bordo-Mavililerden İmamoğlu'na tebrik

Trabzonspor Kulübü, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Kulübümüzün eski yönetim kurulu üyesi ve Divan Kurulu üyemiz Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor, seçilmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinde kadim şehir İstanbul'umuza hayırlı hizmetler yapması temennisiyle başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

2011 senesinde FETÖ’nün Fenerbahçe’ye yönelik şike kumpası sırasında, örgütün yayın organlarından STV’ye çıkıp sözde şike davasını savunan ve sarı-lacivertli kulübe saldıran Ekrem İmamoğlu, 2010-11 sezonunun şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilan etmişti.

Ekrem İmamoğlu böyle ‘FETÖ sözcülüğü’ne soyundu!

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:57
  1. İstanbul
  2. Trabzonspor
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Fenerbahçe
  5. kutlama
  6. tebrik

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