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Spor Bordeaux, Albert Riera ile anlaştı
Spor

Bordeaux, Albert Riera ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 15:09:00 -
Bordeaux, Albert Riera ile anlaştı

İspanyol Teknik Direktör Albert Riera, futbolculuk döneminde de formasını giydiği Fransız ekiplerinden Bordeaux ile anlaştı.

Bu sezon Fransa Ligue 2'de kötü dönemden geçen Bordeaux, takımın başına İspanyol Teknik Direktör Albert Riera'yı getirdi. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, Riera ile Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Albert Riera, 2020-2022 yılları arasında Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmış daha sonra 2022-2023 sezonunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile birlikte ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştı. 41 yaşındaki çalıştırıcı, burada lig ve kupa şampiyonlukları elde etti. İspanyol teknik adam, bu sezona ise yine Sloven takımlarından Celje ile başlamıştı.

Bordeaux ligde geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor.

Albert Riera futbolculuk döneminde de Bordeaux forması giymişti.

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