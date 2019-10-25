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Bor'da dev hamle! Türkiye nükleerde 2 bin katına çıkacak

Türkiye'de çıkarılan bor madeninin savunma sanayisinde kullanılması için Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşa edilecek Bor Karbür tesisinin temeli atıldı. Savunma sanayi büyük ivme kazandıracak tesiste, bor karbür ile zırh yapımında 500 kat, nükleer alanda ise 2 bin kat katma değer sağlanacak.

25 Ekim 2019 Cuma 17:42
Bor'da dev hamle! Türkiye nükleerde 2 bin katına çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş'yi kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden yüzde 33 pay ile iştirak etti. Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştirecek. Yatırım tutarı 70 milyon dolar olan tesisi 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Tesisimizde 250 kişiyi de istihdam edeceğiz" dedi.

Bakan Fatih Dönmez: "Terör bumerang gibidir. Bugün desteklediğiniz terör örgütleri yarın döner, gelir sizi vurur. Bugün küçük hesapların peşinde koşanlar yarın ne büyük bir bela ile boğuşmak zorunda kalacaklarını anlayacaklar. Ama iş işten çoktan geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiye büyük destek verecek

Bor karbür tesisi Bor karbür ham maddesinden savunma, nükleer, metalurji, makine sanayilerinde kullanılmak üzere üretilecek ileri teknoloji ürünü seramikler ile rafine bor ürünlerinden yaklaşık 200 kat, ham maddeden yaklaşık 2 bin kat daha büyük katma değer meydana getirebilecek

Savunma sanayiye büyük destek verecek bu tesisimizde çelik zırh, koruyucu yelek, helikopterler, tanklar gibi yüksek sertlik gerektiren ve mukavemet yoğunluk oranının önemli olduğu askeri ekipmanların üretiminde artık yerli bor karbür kullanmış olacak. Ayrıca nükleer uygulamalarda nötron tutucu, yüzeylerin parlatılmasında aşındırıcı, karbon içeren ateş tuğlası üretiminde antioksidan olarak da farklı alanlarda kullanımı yaygınlaştırılacak.

24 ayda tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce açıklanan ve Balıkesir'in Bandırma ilçesine kurulması planlanan Bor Karbür Tesisi'nin temeli yarın atılacak. 24 ayda bitirilmesi ön görülen tesis üretime geçtiğinde savunma sanayine katkı sağlayacak.

Katma değer nükleerde 2 bin katına çıkacak

Borik asit ve bor oksit gibi rafine bor ürünleri kullanılarak elde edilen bor karbür; askerî amaçlı uygulamalarda zırh malzemelerinde, aşınmaya dayanıklı makine ve seramik parçalarının üretiminde kullanılacak. Özellikle savunma sanayi için kritik öneme sahip ileri teknoloji bir ürün olan bor karbür ile katma değer; bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise iki bin katına çıkmış olacak.

Türkiye'nin savunma sanayiinde yerlilik oranları katlanarak artırılırken bor karbür tesisi ile birlikte savunmada Türkiye stratejik üstünlük de elde edecek. İleri teknolojili ürünlerin üretiminde kullanılan bor karbürün kamu-özel iş birliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla TRBOR Bor Teknolojileri AŞ şirketi kuruldu. Söz konusu şirkette Eti Maden de yüzde 33 paya sahip olacak

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 17:42
  1. Balıkesir
  2. Bor Karbür Tesisi
  3. Eti Maden

YORUM YAZ

  • Hamza BaykalHamza Baykal5 sa önce
    Üretim,üretim,yine de üretim..cok geç kalınmış OLMASINA rağmen ,,hayırlı uğurlu olsun,,devamı cok çok gelsin inşaallah.
  • gaz ver gaz veerrrgaz ver gaz veerrr6 sa önce
    VW gitti, bor geldi. Gaz ver gaz veerrr. Nerede yerli milli uçak, nerede otomobil?
  • hus coshus cos6 sa önce
    kardeşim bu işler böyle açıktan söylenmezki. gezi destancıları ve onları kahraman ilan eden chp liler ve genel müdürleri gene ortaya dökülecek. ülke peşkeş çekiliyor diye hoplayacaklar. bu ürünleri almamız için israilin yolunu gösterecekler.
  • malatyalımalatyalı7 sa önce
    reisi cumhurumuzdan Allah razı olsun.......❤❤❤❤
  • Eti MadenEti Maden8 sa önce
    Güzel bir yatırım ama yanlış yöntemle yasaya aykırı olarak yapılıyor. Eti Maden bunu tek başına yapacak ve işletrcek kapasiteye sahip köklü bir kuruluştur. Özel sektör firması kimin acaba?
  • hasan KARADUMANhasan KARADUMAN9 sa önce
    Hele şükür düşünenden yapandan emeği geçen herkesin ecdadına rahmet hayırlara vesile olması dileği ile . Vatana Millete Hayırlı uğurlu olsun.
  • abdullahabdullah9 sa önce
    toryum konusu da en stratejik konulardan
  • İsmailİsmail10 sa önce
    İnşaallah gerçek anlamda bu sürdülür,
  • kjgfdkjgfd10 sa önce
    allah hayırlı etsin amin

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