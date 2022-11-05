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Ekonomi Borcu olan milyonlara büyük müjde! O kritik tarihe aman dikkat
Ekonomi

Borcu olan milyonlara büyük müjde! O kritik tarihe aman dikkat

TBMM Genel Kurulu'nda, birçok düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin teklif kabul edildi. Kredi, kredi kartı ya da çek-senet borcunu ödeyenler kara listeden çıkabilecek mi? İşte tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-11-05 12:26:00 -
Borcu olan milyonlara büyük müjde! O kritik tarihe aman dikkat

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasayı kabul etti. Öğrenim kredisi (KYK) borçlarının faizleri silinecek. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre silinecek tutar toplam 27 milyar lirayı buluyor.

 

1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi 25 bin 886 kişinin katkı kredisi borcu bulunuyor.

Çalışanlara günlük 51 liraya kadar ödenen nakit yemek ücretlerine vergi istisnası getirilecek. Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) 2023 sonuna kadar uzatılacak.

Elektrik, doğalgaz ve telefon borçlarından kaynaklanan icra dosyalarının 2 bin liraya kadar olan kısmı da silinecek. Madde ile bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

Salgın döneminde kesilen maske ve sokak kısıtlaması cezaları affedilecek. Böylece 3 milyar liraya yakın ceza silinmiş olacak.

Kredi, kredi kartı ya da çek-senet borcunu 1 Temmuz 2023'ten önce ödeyenler ya da yapılandıranlar kara listeden çıkarılacak. Bu düzenlemeden 10 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık bin lirayı aşmayan ödemeler vergiden düşülecek.

Tıp fakültelerinin 6, dişçilik fakültelerinin 5'inci sınıflarında okuyan öğrencilerde maaş ödenecek. Uygulama vakıf üniversiteleri için geçerli olacak.

 

 

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