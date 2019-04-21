0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Borçlular dikkat! Yargıtay'dan emsal "borç mesajı" kararı

Hukuk bürolarınca borçlulara gönderilen "Borcunu ödemezsen evinize haciz gelecek" mesajına ilişkin bir vatandaş tarafından yapılan şikayeti inceleyip haklı bulan Yargıtay, bu tür mesajların hangi sıklıkla atıldığının araştırılması ve sonucuna göre cezaî müeyyide uygulanması gerektiğine hükmetti.

21 Nisan 2019 Pazar 11:40
Borçlular dikkat! Yargıtay'dan emsal "borç mesajı" kararı

Yargıtay, avukat tarafından borçluya gönderilen 'Borcunu ödemezsen evinize haciz gelecek' mesajını şikâyet eden vatandaşı haklı buldu.

Emsal kararla, hukuk bürolarınca borçlulara gönderilen mesajlar incelenecek, sonucuna göre mesajı atan hukukçular hakkında, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan işlem yapılacak.

Soluğu Yargıtay'da aldı

Bursa'da, alacağını tahsil edemeyen bir şirket, gereğinin yapılması için hukuk bürosuna müracaat etti. İddiaya göre hukuk bürosu da borçluya 'Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek' şeklinde mesaj attı. Mesaj sonrası öfkelenen borçlu, soluğu Cumhuriyet Savcılığında aldı. Borçlu, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan işlem yapılmasını istedi. Savcılık da şüpheliler hakkında soruşturma yapılmasına gerek duymadı. Bunun üzerine tehdit edildiğini düşünen borçlu, 2. Sulh Ceza Mahkemesine kovuşturmaya yer olmadığına dâir karara itiraz etti. Mahkeme de itirazı reddetti. Borçlu bu kez konu Yargıtaya taşındı. Emsal bir karara imza atan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, bu tür mesajların hangi sıklıkla atıldığının araştırılması ve sonucuna göre cezaî müeyyide uygulanması gerektiğine hükmetti.

Kararda şöyle denildi:

"Borçlunun, Avukat A.A.'dan bir süredir 'Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek' diye mesaj geldiğini belirterek şikâyetçi olmuştur. Savcılık, herhangi bir soruşturma yapmadan, söz konusu mesajlarda suç unsuru bulunmaması gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dâir karar vermiştir. Mesaj gelen ve gönderilen numaraların HTS kayıtlarının alınması, şüphelilerin belirlenmesi, ne kadar sıklıkla mesaj geldiğinin tespit edilmesi ve sonucuna göre, şüphelilerin, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçu açısından hukukî durumlarının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isâbet görülmemiştir. Sırf huzur ve sükûnu bozmaya yönelik kastın olup olmadığı ile suçun oluşması için gerekli olan ısrar unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılmadan, eksik soruşturma ile alacağın tahsiline yönelik mesajlarında suç unsuru bulunmaması gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği görülmektedir. Bu sebeple itiraz merciince soruşturmanın eksik yapılmış olduğu gözetilerek, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır. 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 11:40
  1. Bursa
  2. kişilerin huzur ve sükûnunu bozma
  3. Yargıtay
  4. emsal karar
  5. hukuk büroları
  6. avukatlar
  7. borçluluk mesajları
  8. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
  9. 2. Sulh Ceza Mahkemesi
  10. Cumhuriyet Savcılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma ve havacılıkta sipariş rekoru
    1. Savunma ve havacılıkta sipariş rekoru
    2. Çocuklardan resim ve rölyef sergisi
    3. Lüks otomobil kuaföre daldı
    4. Sri Lanka'da ne oldu? | Sri Lanka..
    5. Denizlilere Nisan ayında kar sürprizi
    6. Türk Eximbank'tan yerel paralarla..
    7. FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu..
    8. İki yılda 35 kilo verip, 7 kez..
    9. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım..
    10. Mustafakemalpaşa’da hafızlık icazet..
    11. Üniversiteliler [email protected]üs'te Ülker..
    12. Egelilerin umudu azalıyor
    13. Çetin: "Örnek alınmak güzel"
    14. Tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı..
    15. Mbaye Diagne rekoru kırmaya hazırlanıyor
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnsanlık dışı..
    17. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kimseden..
    18. Başkan Kılıç: “Esnaf namusumdur”
    19. Sason’da kar ve heyelan nedeniyle..
    20. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Atatürk’ün..
    21. MHP lideri Devlet Bahçeli, "İçimizden..
    22. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Dağlarda..
    23. İSKİ’den ’Fatih Turan’ açıklaması
    24. Kanada’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve..
    25. Başkan Çolakbayrakdar, koltuğunu..
    26. Tır devrildi tonlarca zeytinyağı yola..
    27. Her maça kara kediyle çıkıyor
    28. Özer Matlı: "Gün bir olma günü"
    29. Doğu’da kar yağışı ve dolu uyarısı
    30. Kan vermek için yarıştılar
    Venezuela'dan flaş Türkiye açıklaması! "15 Temmuz darbe girişiminden sonra..."
    Venezuela'dan flaş Türkiye açıklaması! "15 Temmuz darbe girişiminden sonra..."
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!