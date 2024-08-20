  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İtfaiyenin başı istifa etti! İzmir yandı başkan gitti

Hamas şehit olduklarını duyurdu! Kahpe İsrail’den yeni suikast

İsrail'i titreten füze! Türkiye dostu Müslüman ülke gövde gösterisi yaptı

Beklenmedik bir şekilde ele geçirdi Ukrayna'dan Rusya'ya büyük şok

Hadi konuşun bakalım hayvan severler! CHP’li belediye katliam yapıyor

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Belki de ilk kez gündeme geliyor! Üç çocuklu kadınlar için sürpriz öneri

Suudi Prensi Selman, İsrail için neden ölümü göze alarak suikast korkusu yaşıyor? Şantaj mı yapıldı? Resmen şok olacaksınız

Günlük 60 milyon metreküp! Bütün ülkenin ihtiyacını karşılayacak!

Türk ordusu hazırlanıyor! Doğu Akdeniz'de, tüm dünyayı şaşırtan büyük stratejik hamle
Gündem Borcunu ödemeyen CHP’li belediyeye haciz
Gündem

Borcunu ödemeyen CHP’li belediyeye haciz

Yeniakit Publisher
2024-08-20 19:15:00 - 2024-08-20 19:21:40
Borcunu ödemeyen CHP’li belediyeye haciz

Antalya'da CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma, faiziyle 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemediğini öne sürerek icra dairesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren icra dairesi, alacaklı firmanın borcuna karşılık Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilme talebini onayladı.

Karar üzerine alacaklı şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girdi. Burada Döşemealtı Belediye Başkanı Dal ile yapılan görüşmenin ardından makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler kayıt altına alındı.

Nakliye firması ekipleri, makam odasında haczedilen eşyaları paketleyerek kamyona taşıdı. Hacizli eşyalar, yediemin deposuna götürüldü.

Alacaklı firmanın avukatlarından Ersun Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, avukatlığını yaptığı şirketin, Döşemealtı Belediyesinden faiziyle birlikte 100 milyon liralık bir alacağının olduğunu söyledi.

Borç nedeniyle Döşemealtı Belediyesine haciz işleminin bugün itibarıyla uygulandığını anlatan Yıldız, "Bu haciz işlemini, başkanın makam odasında gerçekleştirdik. Makam odasındaki eşyalara icra memurları eşliğinde haciz ve muhafaza işlemi yaptık." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avukat Bengisu Başak Okuyan Çura ise belediye başkanlığı makamındaki masa, koltuk, oturma grubu, televizyon ve birçok eşyanın haczedildiğini belirtti.

Haciz işlemleri sırasında belediye başkanı Dal ile görüşme fırsatı bulduklarını aktaran Çura, "Belediye başkanı borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını bize söyledi. Bize bir ödeme planı da sunamadığı için haciz işlemini gerçekleştirmek durumunda kaldık." diye konuştu.

Büyük tepki topladı! CHP’li belediyeye terörist sevici Suavi şoku
Büyük tepki topladı! CHP’li belediyeye terörist sevici Suavi şoku

Gündem

Büyük tepki topladı! CHP’li belediyeye terörist sevici Suavi şoku

"Hilafet yıkılmasın diye gönderilen paralarla kurulan İşbank’taki CHP işgali sonlandırılmalı"
“Hilafet yıkılmasın diye gönderilen paralarla kurulan İşbank’taki CHP işgali sonlandırılmalı”

Gündem

“Hilafet yıkılmasın diye gönderilen paralarla kurulan İşbank’taki CHP işgali sonlandırılmalı”

Hadi konuşun bakalım hayvan severler! CHP’li belediye katliam yapıyor
Hadi konuşun bakalım hayvan severler! CHP’li belediye katliam yapıyor

Gündem

Hadi konuşun bakalım hayvan severler! CHP’li belediye katliam yapıyor

Melisa Sözen PKK'lı terörist oldu
Melisa Sözen PKK'lı terörist oldu

Gündem

Melisa Sözen PKK'lı terörist oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23