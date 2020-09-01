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Aktüel Borçka Belediye Başkanı Orhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Borçka Belediye Başkanı Orhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:41:53 -
Borçka Belediye Başkanı Orhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

ARTVİN (AA) - Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Orhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, her türlü önleme rağmen Kovid-19'a yakalandığını bildirdi.

Sağlık durumun son derece iyi olduğunu ve 14 gün boyunca karantinada kalacağını aktaran Orhan, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını ülkemizin ve dünyanın baş belası oldu. Biz de bu salgından nasibimizi aldık. Bugün üzülerek Kovid olduğumu öğrendim. 3-4 gündür kendimi karantinaya almıştım. Şu an evde dinleniyorum. Bizi seven herkese sağlıklı günler diliyorum. Bizi merak etmesinler. Sağlığım gayet iyi. Baş ağrısı gibi belirtiler vardı. Bugün de koronavirüs testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendik. Burada hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız."

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