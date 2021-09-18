Vergi borcu bulunanlar yapılandırma işleminin ne zamana kadar yapılabileceğini araştırıyor. Peki, vergi yapılandırma başvurusu internetten yapılıyor mu?

Borç yapılandırmada son başvuru tarihi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelendi.

Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor.

SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılan idareler şunlar:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi daireleri, SGK, Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlükleri, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği."

Online borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Borç yapılandırma işlemi yapmak isteyenler işlemleri nereden nasıl yapabileceklerini merak ediyor. Borç yapılandırma işlemlerini vergi dairelerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Sisteme e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sol kısımda menü bulunuyor. Menünün en alt kısmında ‘Yapılandırma İşlemleri' ifadesine tıklayınız. Yapılandırma işlemlerine tıkladığınızda karşınıza üç seçenek çıkacak. Buradan 7326 Başvuru Formu'na tıklayın. Karşınızda borçlarınız listelenecek. Bu ekrandan borçlarınızı seçerek yapılandırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

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