Milyonlarca kişinin beklediği borç yapılandırma kararı 17 Ekim 2020’de yürürlüğe girdi. Vergi, KYK vs borçları olanlar başvurularını 1 Şubat Pazartesi gününe kadar yaptı. Başvurular online olarak yapılabildiği gibi vergi dairelerinde de yapıldı. Yapılandırma başvuruş yapanlar ödemelerin ne zamana kadar yapılması gerektiğini araştırıyor. Borç yapılandırma ödemesi ne zamana kadar yapılacak?

Borç yapılandırma ödemesi ne zaman sona erecek?

Borç yapılandırma işlemi 1 Şubat’ta sona erdi. Başvuru yapan mükellefler, yapılandırılan borçlarını peşin ya da taksitli ödeme yönünde tercihte bulundu. Taksitli ödemede ilk taksitler için de peşin ödeme için de son gün 1 Mart 2021 Pazartesi olarak belirlendi.

Taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor.

Yapılandırılan borcun tamamının 1 Mart 2021 gün sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor.

Borç yapılandırma ücretleri 1 Mart Pazartesi günü gün sonuna kadar ödenebilecek. Mükellefler ödemeleri online olarak ya da vergi dairelerinden ödeyebiliyor.

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