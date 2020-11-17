Borç yapılandırma kanunundaki düzenlemeler nasıl olacak?

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” TBMM’de kabul edildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek. 7256 sayılı Kanun sadece vergi ve prim borç yapılandırmasını düzenlemiyor.



Ayrıca sigortalıları ilgilendiren başka yasal değişiklikleri de öngörmekte. Kanun gereği prim ve vergi borcu bulunanların borçları yapılandırılabilecek. Biz bu kanunu uzmanlık alanımız olan sosyal güvenlik özelinde değerlendireceğiz. Yapılandırma Kanunu hükümlerine göre 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin prim borçları yapılandırma kapsamında. İşveren prim borçları, Bağ-Kur sigortalılarına ait prim borçları ve Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını yapılandırmak mümkün. Borç asılları aynı kalmak suretiyle önceki gecikme silinip yeni gecikme zammı hesaplanacak. Gecikme zammı oranları 1/11/2016 tarihi öncesi için enflasyon oranında 1/11/016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,35 olarak hesap edilecek. Bu yöntem gereği borçların asılları değişmemekle birlikte gecikme zamlarında ciddi oranlarda düşüş oluşacak. Ayrıca para cezalarının da asıllarının yarısı silinerek ceza yarımdan hesaplanacak. Borç 18 taksit halinde iki ayda bir ödenebilecek. Geçmişte gelir testi yaptırmadığı için genel sağlık sigortası borcu oluşmuş vatandaşlarımız 31/3/2021 tarihine kadar gelir testine başvurursa genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Bir anlamda geliri çıkmayanların prim borçları tamamen silinecek. Ödenmemiş olan veya gelir teti sonucu ödenmesi gereken genel sağlık sigortası prim borçlarının 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası silinecek ve sadece borç aslı ödenecek. Daha önce prim borcu bulunan Esnaf Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur sigortalılarının hizmetleri ve borçları 2008, 2015 ve 2018 yıllarında silinmiş idi. Bağ-Kur sigortalıları borç nedeniyle silinen hizmetleri için güncel prim tutarı üzerinden değil geçmiş prim asılları enflasyon oranı zerinden güncellenecek. Dolayısıyla çok düşük miktarlı ödemeyle silinmiş BağKur hizmetini tekrar satın almak mümkün olacak. Ancak bu borcun taksitler halinde ödenmesi mümkün değil. Bu borcun ilk taksit vadesine kadar ödenmesi gerekiyor. 7256 sayılı Kanun istihdamı teşvik edecek prim desteklerini de düzenliyor. Geçmiş teşvikler için uzatma yapıldığı gibi yeni istihdam halinde de yeni teşvikler sunulacak. Yine bu yılbaşında yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandık Primi uygulamasında erteleme öngörülüyor. 7256 sayılı Kanunda yine bir prim borcuna bağlı hizmet silinmesi düzenlemesi yer alıyor. Gerek Esnaf Bağ-Kur sigortalısı gerekse Tarım Bağ-Kur sigortalısı olup 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak. Bağ-Kur hizmetine ihtiyacı bulunmayanların borcu silinmesi lehlerine ancak hizmete ihtiyacı olanların borcu yapılandırma kapsamında ödemleri menfaatlerine olacak.