Borç yapılandırma başvurusu ne zaman bitecek? Vergi borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı. Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 1 Kasım 2021'den 1 Aralık 2021'e uzatılmış oldu.

Borç yapılandırma ne kadar uzatıldı?

Karar, vergi, gecikme faizleri, gecikme zammı ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve idari para cezaları gibi alacakları kapsıyor.

Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman?

Yapılandırma başvurusu için son tarih 30 Eylül 2021 olarak belirlendi. İlk taksit ödemeleri de belirlenen tarihten 1 ay sonra başlayacak. Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek ve peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Borç yapılandırma nasıl yapılacak?

Başvurular ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine giderek veya posta yoluyla yapılabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gitmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilmesi önem arz ediyor. Yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödemelerinin 30 Eylül Perşembe gününe kadar yapılması gerekiyor.

Vergi borç yapıladırmada taksit var mı?

Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek. Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.