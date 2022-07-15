Borç yapılandırma 6. taksit ödemesinde son gün ne zaman? Gelir vergisi, MTV ödeme tarihleri:

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu verginin ödeme ayrıntılarına ilişkin bilgilere yer verildi. Kira, ücret, menkul sermaye geliri elde edenler, ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler 2021 yılı boyunca elde ettikleri gelirleri 31 Mart 2022 tarihine kadar beyan ettiler. İlk taksitler de aynı ay ödendi. Gelir vergisinde ikinci Taksit için ödeme dönemi de 1 Temmuz tarihinde başladı. İkinci taksidin temmuz ayının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Ancak 31 Temmuz pazar gününe denk geldiği için son ödeme günü 1 Ağustos olarak belirlendi. Ödemeler interaktif vergi dairesi üzerinden yapılabiliyor.

Borç yapılandırma 6. taksit ödemesinde son gün ne zaman?

1 Ağustos tarihine kadar MTV’nin ikinci taksidi için de ödeme yapılması gerekiyor. Matrah artırımı başta olmak üzere vergi borçlarını yapılandıran 7326 sayılı yasa 9 Haziran 2021 tarihinde çıkarıldı. Hem başvuru tarihi hem de ilk taksit ödeme süresi uzatıldığı için ilk taksit ödemeleri geçen yıl kasım ayında başladı. Yapılandırmanın 6. taksidi 1 Ağustos 2022 tarihine kadar ödenecek. Bu yıl sonuna kadar 30 Eylül’de 7., 30 Kasım tarihinde de 8. taksit ödemesi var. 18 taksit yaptıran bir mükellefin son taksidi ise 31 Temmuz 2024’de tamamlanacak. 2020 yılının kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasanın da taksit ödemeleri devam ediyor.

Yapılandırılan borçların 10. taksit ödeme süresi 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü sona eriyor. Ödemeler interaktif vergi dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi, PTT şubelerine yapılabilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, 197 sayılı Kanun'un 5, 6 ve geçici 8'inci maddesinde belirtilen tarifelerdeki taşıtlar için yüzde 25 olarak tespit edildi.

Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişmekte.

Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.

Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken, yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı 1500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lirayı buluyor.