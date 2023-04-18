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Ekonomi Borç yapılandırma 50 milyar TL’yi aştı
Ekonomi

Borç yapılandırma 50 milyar TL’yi aştı

Yeniakit Publisher
2023-04-18 21:02:00 -
Borç yapılandırma 50 milyar TL’yi aştı

Kamu borçlarının yapılandırılması için bugüne kadar 1,5 milyonu aşkın mükellef başvurdu. Toplam yapılandırma 52 milyar liranın üzerine çıkarken, 1,6 milyarlık tahsilat yapıldı.

Kamu borçlarına yapılandırma başvuruları devam ediyor. Şu ana kadar 1,5 milyon mükellef yapılandırma için başvurdu. Toplam yapılandırma 50 milyar TL'nin üzerine çıkarken, 1,6 milyarlık tahsilat yapıldı. Devlete olan borçlara ilişkin yapılandırmada ayrıntılar belli oldu. 13 Mart'ta yürürlüğe giren yasayla birlikte başta vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar olmak üzere çok sayıda kurumun alacağı yapılandırılıyor. Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine başvuran mükellef sayısı 1 milyon 529 bin 285 oldu. 2 milyon 302 bin adet yapılandırma dosyası oluşturulurken, toplam 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı. Şimdiye kadar 1,6 milyar liralık tahsilat gerçekleşti.

31 Mayıs son gün

Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Hangi borçları kapsıyor?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

 
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