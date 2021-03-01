Borcu bulanan milyonlarca kişinin beklediği yapılandırma kararı 17 Ekim’de yürürlüğe girdi. 31 Aralık’ta sona ermesi gereken başvurular yoğun talep sebebiyle 1 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Mükellefler ilk taksit ödemelerini ise 1 Mart 2021 gün sonuna kadar yapabilecek. Borçlarını taksitli ödemek isteyenler, 2. taksitlerin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki, borç yapılandırma ikinci taksit ne zaman?

Borç yapılandırma 2. taksit ne zaman ödenecek?

Taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri gerekiyor.

Mükellefler ödemeleri online olarak ya da vergi dairelerinden yapabiliyor.

ONLİNE VERGİ BORCU ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ