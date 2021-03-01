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Ekonomi Borç yapılandırma 2. taksit ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Borç yapılandırma 2. taksit ne zaman ödenecek?

Bazı alacakların yapılandırılmasıyla ilgili karar ekim ayında yürürlüğe girdi. 17 Ekim’de başlayan başvurular 1 Şubat 2021’de sona erdi. Borç yapılandırması başvurusu yapanlar ve ilk taksitlerini ödeyenler 2. Taksitlerin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Peki, borç yapılandırma 2. taksit ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 15:40:00 -
Borç yapılandırma 2. taksit ne zaman ödenecek?

Borcu bulanan milyonlarca kişinin beklediği yapılandırma kararı 17 Ekim’de yürürlüğe girdi. 31 Aralık’ta sona ermesi gereken başvurular yoğun talep sebebiyle 1 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Mükellefler ilk taksit ödemelerini ise 1 Mart 2021 gün sonuna kadar yapabilecek. Borçlarını taksitli ödemek isteyenler, 2. taksitlerin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki, borç yapılandırma ikinci taksit ne zaman?

Borç yapılandırma 2. taksit ne zaman ödenecek?

Taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri gerekiyor.

Mükellefler ödemeleri online olarak ya da vergi dairelerinden yapabiliyor.

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