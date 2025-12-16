Borç kavgası kanlı bitti! Dükkan sahibi göğsünden bıçaklandı
Konya’da emlakçı ile iş yeri sahibi arasında çıkan alacak tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü.
Konya’nın Karatay ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sedirler Caddesi'nde meydana geldi.
Emlakçı M.B. ile iş yerine gelen dükkan sahibi arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada M.B., kiracısı olduğu dükkan sahibi E.A.'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan E.A., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli M.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Yaşam
