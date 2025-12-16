  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Borç kavgası kanlı bitti! Dükkan sahibi göğsünden bıçaklandı
Yerel

Borç kavgası kanlı bitti! Dükkan sahibi göğsünden bıçaklandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Borç kavgası kanlı bitti! Dükkan sahibi göğsünden bıçaklandı

Konya’da emlakçı ile iş yeri sahibi arasında çıkan alacak tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü.

Konya’nın Karatay ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sedirler Caddesi'nde meydana geldi.

Emlakçı M.B. ile iş yerine gelen dükkan sahibi arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada M.B., kiracısı olduğu dükkan sahibi E.A.'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan E.A., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli M.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yerel

Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü
Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü

Yaşam

Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü

Lise öğrencileri arasında kanlı kavga: 1 yaralı
Lise öğrencileri arasında kanlı kavga: 1 yaralı

Yerel

Lise öğrencileri arasında kanlı kavga: 1 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23