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Ekonomi

Bor katkılı dezenfektan satışı 4 milyon şişeye yaklaştı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yerli ve milli bor katkılı dezenfektan BOREL'de satışlar hızla artıyor - Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu: - "Satışta küçük boy olarak tabir edilen 100 mililitrelik şişelerde 4 milyon adede yaklaştık. Her geçen gün bu rakama binler ekleniyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:04:50 -
Bor katkılı dezenfektan satışı 4 milyon şişeye yaklaştı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ve nisandan itibaren satışa çıkan bor katkılı el dezenfektanı BOREL'in 100 mililitrelik şişelerindeki satışı 4 milyon adede yaklaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının liderliğinde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünce (BOREN) Ar-Ge süreci tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimine geçilen BOREL, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştı.

Ulusal ve yerel zincir marketlerin yanı sıra internet üzerinden de satışı yapılan BOREL'in küçük boylarının yanında litrelik ebatları da mayıstan itibaren raflarda yerini aldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında personel dışında kimsenin alınmadığı İzmir'deki üretim tesislerinde çalışanlar maske, tulum ve eldiven kullanıyor.

- "Satış 4 milyona yaklaştı"

Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ilk günden bu yana BOREL'e çok büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi.

İlginin satış rakamlarına da yansıdığını aktaran Maraşlıoğlu, "Satışta küçük boy olarak tabir edilen 100 mililitrelik şişelerde 4 milyon adede yaklaştık. Her geçen bu rakama binler ekleniyor." dedi.

Maraşlıoğlu, vatandaşların ağırlıklı olarak zincir marketlerden BOREL'i temin ettiklerini belirterek, bunun yanından internetten satışların da son zamanlarda arttığını vurguladı.

- "İçeriğinde yüzde 70 etil alkol var"

BOREL'in etil alkol, gliserin, bor ürünleri, aloe vera, çay ağacı ve lavanta gibi esansiyel yağlardan oluştuğuna dikkati çeken Maraşlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dezenfeksiyonu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başında mikroorganizmanın türü ve kullanılan dezenfektanın özellikleri gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, yüzde 65 üstü etil alkol ve diğer yardımcı maddeleri içeren dezenfektanların Kovid-19 virüsüne karşı kullanılabileceğini belirtmektedir. BOREL'deki etil alkol oranı yüzde 70'in üzerindedir. Aynı zamanda etil alkol ve borun bakterilere ve bazı virüslere karşı etkisini gösteren birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. BOREL'in içeriğinde yer alan çay ağacı yağının da antiviral etkisi bilinmektedir."

- Büyük boylardan 100 bin litre satıldı

Maraşlıoğlu, bu ay büyük boyutlarıyla raflarda yer alan BOREL'in, daha çok insan trafiğinin yoğun olduğu noktalarda hijyeni sağlamak amacıyla üretildiği dile getirdi.

Küçük şişelerden günlük 200 bin üretim kapasitesine ulaştıklarını ifade eden Maraşlıoğlu, "Üretim bandından çıkan her ürünümüzün müşterisi bulunmaktadır. Büyük boy ürünlerimiz de kısa süre önce satışa sunulmasına rağmen yoğun ilgi görmektedir. Şu ana kadar büyük boy ürünlerimizden yaklaşık 100 bin litre satış gerçekleşti." diye konuştu.

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