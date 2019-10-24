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Bor karbür tesisinin temeli yarın atılıyor

Türkiye’nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesine imkan sağlayacak bor karbür tesisinin temeli yarın atılıyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:25
Bor karbür tesisinin temeli yarın atılıyor

Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesine imkan sağlayacak bor karbür tesisinin temeli yarın Bandırma’da atılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Rezerv Kadar Pazar” hedefi kapsamında temeli atılacak tesis ile Eti Maden’in 2018 yılında ilk kez ulaştığı 1 milyar dolarlık satış geliri de katlanacak. Mevcut durumda Eti Maden bor ticaretinde yüzde 59’luk pazar payına sahip. Türkiye’nin uzun yıllardır üretimini başarı ile sürdürdüğü borik asit ve bor oksit gibi rafine bor ürünleri kullanılarak elde edilen bor karbür; askeri amaçlı uygulamalarda zırh malzemelerinde, aşınmaya dayanıklı makine ve seramik parçalarının üretiminde ve nükleer uygulamalarda kullanılacak. Özellikle savunma sanayi için kritik öneme sahip ileri teknoloji bir ürün olan bor karbür ile katma değer; bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2 bin katına çıkmış olacak.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:25
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  2. Türkiye’nin bor minerali
  3. bor minerali
  4. bor
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  6. bor karbür tesisi
  7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  8. Eti Maden
  9. borik asit
  10. bor oksit
  11. rafine bor ürünleri
  12. bor karbür
  13. savunma sanayi

YORUM YAZ

  • yusufyusuf15 sa önce
    Türkiye için çok önemli bir tesis.Allah razı olsun.

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