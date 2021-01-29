Bor, demir yoluyla kıtaları aşacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün saat 10.00’da Türkiye’den Çin’e gitmek üzere yol çıkacak bor trenini Ankara Garı’ndan uğurlayacak.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Türkiye’den Çin’e gidecek üçüncü ihracat treninin hazırlıkları tamamlandı. Bor yüklü tren, aynı gün Rusya’ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edecek. Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat blok treni, 4 Aralık 2020’de İstanbul’dan uğurlanmıştı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin’e ihraç edilecek bor madeni 42 konteyner içerisinde Çin’in Xian şehrine taşınacak. Bor yüklü trenin yurt içi yolculuğu Ankara-Sivas-Kars güzergahından başlayacak ve Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişinin ardından Çin’de son bulacak. Borun Çin yolculuğu 12 gün sürecek. Yolculuk boyunca 2 kıta, 2 deniz aşılacak ve 5 ülkeden geçiş yapılacak.