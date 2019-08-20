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Boncuk fasulye üreticisi şaşkın

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişmekte olan tescilli Pazaryeri Boncuğu fasulyesinin fiyatı 8 liradan 3 liraya kadar düştü.

20 Ağustos 2019 Salı 10:04
Boncuk fasulye üreticisi şaşkın

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişmekte olan tescilli Pazaryeri Boncuğu fasulyesinin fiyatı 8 liradan 3 liraya kadar düştü.


Hasadına yeni başlanan ve alım fiyatı 5-6 lira arasında açıklanan Pazaryeri Boncuğu fasulyesini ilçedeki toptancılar 3 liraya kadar almaya başladı. Hızla düşen fiyatlar karşısında çok zarar ettiklerini belirten yetiştiriciler, maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek fiyatların hızlı bir şekilde düşmesine anlam veremediklerini, fasulye toplamaya gelen işçilerin parasını zor çıkardıklarını söylediler.


Pazaryeri’nin Dereköy köyünde fasulye yetiştiren çiftçi Selahattin Okumuş, “Topladığımız fasulye maliyetinin altında gidiyor. İşçi getiriyoruz bütün emeğimiz işçi parasına gidiyor perişan durumdayız. Fasulye tarlamızda daha bugün ilk mahsulü almaya başladık. Burada fiyatı 3 lira İstanbul’da pazarlarda bu fasulye 15 ile 18 lira arasında satılıyor” dedi.


Dereköy köyünde bir başka fasulye üretici çiftçi Veysel Durgut ise yaptığı açıklamada, “Ortalama fasulye tarlamda şu an 40 kişi işçi çalışıyor ve işçi ücreti 70 lira ve işçiler için 250 lira araba parası veriyoruz. Günde işçilere verdiğim para 4 bin lira. Pazaryerinde fasulye ise 2 buçuk lira ile 3 lira arasında satılmaktadır. Daha ilk kırımımız ve şu anda fasulyemizde herhangi bir leke en ufak bir şey yoktur. Araştırmamıza göre bizden toplanan fasulye İstanbul’da halde 8 ile 10 lira arasında pazarcılara satılmaktadır. İşçilerimiz, çiftçilerimiz ve halkımız yapılan bütün emeklerin karşılığını alamadığından dolayı çok mutsuzlar. Herkes şu anda ‘Boncuk Ayşe’ ‘Ayşe kadın’ ‘Pazaryeri Boncuk’ fasulyesi dediğimiz fasulyeyi artık bitirmek istiyor. O yüzden biz de bütün yetkililere seslenip artık yıllardır buralara gelmiş bütün toptancıları değiştirip güzel ve birlik beraberlik içinde güzel insanları getirip burada çiftçimizi kalkındırmak istiyoruz” diyerek bütün yetkililerden yardım beklediklerini anlattı.


Esere Göleti Sulama Birliği Kooperatif Başkanı Necmettin Kurtpınar ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Memleketimiz Pazaryerinde Boncuk fasulyeden Şerbetçi otumuza, çileğimize kadar her şeyimiz yetişiyor Allaha şükür. Yalnız emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Çiftçimiz mağdur bu duruma bir çözüm bulmak istiyoruz ama bir şekilde kimse yardımcı olmuyor. Şerbetçi otu fiyatı belli 11 buçuk lira, çileğimiz burada 5-7 lira, fasulyemiz ise 3 liraya düştü. Sekiz liradan 3 liraya nasıl düşüyor. Yetkililer bu soruna bir sorun bulsun, her zaman çiftçimiz ile beraberiz” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:04
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