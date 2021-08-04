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Gündem Bomonti'den Taksim'e getirdiği turistlerden 200 lira isteyen taksici bin pişman oldu
Gündem

Bomonti'den Taksim'e getirdiği turistlerden 200 lira isteyen taksici bin pişman oldu

İstanbul'da Şişli Bomonti'den Taksim'e getirdiği turistlerden 200 TL istediği gerekçesiyle taksiciye bin 110 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 19:54:00 - 2021-08-04 19:59:57
Bomonti'den Taksim'e getirdiği turistlerden 200 lira isteyen taksici bin pişman oldu

Minibüs taksi şoförü, iddiaya göre taksimetre açmadan Şişli Bomonti’den Taksim'e getirdiği müşterilerinden 3 kilometrelik mesafeye 200 TL istedi. Taksim’de inen turist müşteriler, fazla para isteyen taksiciyi uygulama yapan polislere şikayet etti.

Turistlerle taksici arasında yaşanan tartışma sonrası, polis turistleri Bomonti’den Taksim’e taksimetre açmadan getirip 200 TL para istediği gerekçesiyle taksiciye belge ibraz etmediği, kaldırıma araç park ettiği ve müşteriyi aldıktan sonra taksimetreyi açmadığı gerekçesiyle bin 110 TL para cezası kesti.

Taksi de daha sonra bağlanarak otoparka çekildi.

‘Yeni baypas ameliyatı oldum’

Olay sonrası taksici polise, "Oğlum yaşındasın. 56 yaşındayım. Ben bu arabaya valiz koymuyorum. Bu VIP araç. Biz artı valiz parası alıyoruz. Anlaşmamız öyle. 2 trilyonluk plaka. Yeni baypas ameliyatı oldum. Valiz taşıyorum" dedi.

Turistler ise 200 TL isteyen taksiciye 100 TL verdi.

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