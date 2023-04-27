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Medya Bombayı şimdiden patlattı Kenan İmirzalıoğlu’dan yeni karar
Medya

Bombayı şimdiden patlattı Kenan İmirzalıoğlu’dan yeni karar

Yeniakit Publisher
2023-04-27 14:29:00 - 2023-04-27 14:31:41
Bombayı şimdiden patlattı Kenan İmirzalıoğlu’dan yeni karar

Gazetecilerle sohbet eden Kenan İmirzalıoğlu, bombayı patlattı. İmirzalıoğlu "Yakında ailecek ekrandayız" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, karşılaştığı gazetecilere tekrar ekranlara döneceği müjdesini verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İmirzalıoğlu, “Bu sene her şey çok tatsız geçiyor. Bu seneki bayramları önceki yıllarla karşılaştırmamak lazım. Bölgede yaşayan insanlara elimizin uzandığı ve gücümüzün yettiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Keyifle anacağımız bayramlar görürüz umarım" diyerek duygularını dile getirdi.

Yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahseden İmirzalıoğlu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" dedi.

Ekranlara geri dönüyor

İmirzalıoğlu bazı Türk oyuncuların dijital platformda yayınlanan dizi ve filmler ile ilgili 'Dünya standartlarına yetişemiyoruz!' eleştirisi hakkında da "Aslında kısmen haklılar, arkadaşlarımız güzel işler yapıyor ama oyunculara verilen ve sağlanan imkan ve alanla ilgili de olabilir bu durum. Ben bir içine gireyim, ne olduğunu anlayacağız" yorumunda bulundu.

Uzun süredir dizi film çekmeyen Kenan İmirzalıoğlu Deliyürek dizisindeki Yusuf Miroğlu karakteri ile tanınmıştı.
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