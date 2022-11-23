  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki kıta dev proje ile birleşiyor! Afrika ile Avrupa'yı Cebelitarık Boğazı'ndan birleştirecek tünel projesi

İşte dünya üzerinde yaşanmış en büyük 10 deprem!

Avrupa'da enerji krizi: Fransa'da elektrik kesintilerine sebep olabilir! Sanayi bölgeleri riskle karşı karşıya

Millet İttifakı’nın en kritik belediyesiydi! Belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Maskeler bir kez daha düşüyor! ‘Betonlaşıyoruz’ diyenler bakın şimdi de ne diyecek?

Türkiye'ye HAARP saldırısı iddiası! Sabaha karşı 4.08’de...

‘Artık başka sansımız yok’ deyip açıkladı! Dünyada sadece Trabzon'da üretiliyor

Tüm dünya merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan operasyon kararını duyurdu

Bakan Nebati: Rekor seviyede altın toplandı! Enflasyonda düşüş yakın zamanda gerçekleşecek

Fıkra değil gerçek! Böyle olur Ekrem'in yaptırdığı yol
Gündem Bombardımandan sonra ağababasına koşmuş! Türkiye vurdu terörist Mazlum ağladı
Gündem

Bombardımandan sonra ağababasına koşmuş! Türkiye vurdu terörist Mazlum ağladı

Terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin elebaşlarından Mazlum Kobani, Türkiye'nin teröristlere yönelik harekatının ardından yine sahibi ABD'ye sığındı!..

Yeniakit Publisher
2022-11-23 16:07:00 -
Bombardımandan sonra ağababasına koşmuş! Türkiye vurdu terörist Mazlum ağladı

TSK’nın harekâtından sonra ABD’lilerle görüştüğünü ifade eden Mazlum Kobani “Görüştüğünüz ABD'li yetkililer ne dedi?” sorusuna ise ABD'ye çağrı yaparak sert tutum alınmasını istedi. Terör örgütü elebaşı “Böyle bir saldırıyı beklemediklerini ve bu yeni durumu değerlendirdiklerini söylediler” şeklinde yanıt verdi.

Ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı YPG'li Mazlum Kobani, Nisan ayında ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) yeni komutanı Michael Erik Kurilla ile görüştü.

Türkiye'de kırmızı listede aranan Mazlum Kobani, ABD'li komutan Michael Kurilla ile görüştüğünü resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Bölgesel konuları ele aldıklarını kaydeden Kobani DEAŞ ile mücadele bahanesini sığınarak "CENTCOM’un yeni yönetimi Kuzeydoğu Suriye’de istikrarı korumaya yönelik bağlılığını teyit etti" ifadelerini kullandı.

Mazlum Kobani, Amberin Zaman isimli terör sevici gazeteciye, yine ABD’ye sığınarak “Washington izin vermediği sürece kara harekâtı olmaz” dedi.

CHP milli güvenlik sorununa dönüştü! Dün Kılıçdaroğlu’na, bugün terörist Mazlum’a
CHP milli güvenlik sorununa dönüştü! Dün Kılıçdaroğlu’na, bugün terörist Mazlum’a

Siyaset

CHP milli güvenlik sorununa dönüştü! Dün Kılıçdaroğlu’na, bugün terörist Mazlum’a

Aslen Suriyeli olan Mazlum Kobani, 1990’da örgüte katıldı. Şahin Cilo olarak da bilinen Mazlum Kobani,1996’da Hakkâri Şemdinli’de, 1997-2003 yılları arasında Avrupa’da, 2003-2004 yıllarında Mahmur’da faaliyet gösterdi. 2005’te PKK Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mazlum Kobani, 2009-2012 HPG sözde Özel Kuvvetler sorumluluğunu üstlendi. 2012 yılından itibaren Suriye’de faaliyet gösteren terörist, 15 Temmuz 2016 tarihinden önce PKK tarafından Türkiye'nin büyük kentlerindeki bombalı saldırıların baş sorumlularından birisi olarak biliniyor. Suriye'de uzun süre PKK'nın askeri kanat sorumlusu olan teröristbaşı Mazlum Kobani, şu an PKK'nın Suriye'deki çatı örgütlenmesi olan Suriye Demokratik Güçler (SDG) sözde genel komutanlığını yapıyor. ABD'li generallerle de bu unvanla görüşüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23