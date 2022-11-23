Bombardımandan sonra ağababasına koşmuş! Türkiye vurdu terörist Mazlum ağladı

TSK’nın harekâtından sonra ABD’lilerle görüştüğünü ifade eden Mazlum Kobani “Görüştüğünüz ABD'li yetkililer ne dedi?” sorusuna ise ABD'ye çağrı yaparak sert tutum alınmasını istedi. Terör örgütü elebaşı “Böyle bir saldırıyı beklemediklerini ve bu yeni durumu değerlendirdiklerini söylediler” şeklinde yanıt verdi.

Ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı YPG'li Mazlum Kobani, Nisan ayında ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) yeni komutanı Michael Erik Kurilla ile görüştü.

Türkiye'de kırmızı listede aranan Mazlum Kobani, ABD'li komutan Michael Kurilla ile görüştüğünü resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Bölgesel konuları ele aldıklarını kaydeden Kobani DEAŞ ile mücadele bahanesini sığınarak "CENTCOM’un yeni yönetimi Kuzeydoğu Suriye’de istikrarı korumaya yönelik bağlılığını teyit etti" ifadelerini kullandı.

Mazlum Kobani, Amberin Zaman isimli terör sevici gazeteciye, yine ABD’ye sığınarak “Washington izin vermediği sürece kara harekâtı olmaz” dedi.

Aslen Suriyeli olan Mazlum Kobani, 1990’da örgüte katıldı. Şahin Cilo olarak da bilinen Mazlum Kobani,1996’da Hakkâri Şemdinli’de, 1997-2003 yılları arasında Avrupa’da, 2003-2004 yıllarında Mahmur’da faaliyet gösterdi. 2005’te PKK Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mazlum Kobani, 2009-2012 HPG sözde Özel Kuvvetler sorumluluğunu üstlendi. 2012 yılından itibaren Suriye’de faaliyet gösteren terörist, 15 Temmuz 2016 tarihinden önce PKK tarafından Türkiye'nin büyük kentlerindeki bombalı saldırıların baş sorumlularından birisi olarak biliniyor. Suriye'de uzun süre PKK'nın askeri kanat sorumlusu olan teröristbaşı Mazlum Kobani, şu an PKK'nın Suriye'deki çatı örgütlenmesi olan Suriye Demokratik Güçler (SDG) sözde genel komutanlığını yapıyor. ABD'li generallerle de bu unvanla görüşüyor.