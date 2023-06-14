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Gündem Bombalı pankarta 3 gözaltı... Arkasından o terör örgütü çıktı
Gündem

Bombalı pankarta 3 gözaltı... Arkasından o terör örgütü çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 09:27:00 -
Bombalı pankarta 3 gözaltı... Arkasından o terör örgütü çıktı

İstanbul’da TKP/ML Silahlı Terör Örgütü’ne düzenlenen operasyonda; Maltepe İlçesi’ndeki bir noktaya bombalı pankart asılması olayını gerçekleştiren üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti; TKP/ML Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenledi. 24 Mart 2023 tarihinde Maltepe İlçesi'ndeki bir noktaya bombalı pankart asılması olayını gerçekleştiren üç kişi;

Maltepe İlçesi'nde bulunan üç farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. S.K., E.I. ve C.B. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti'ne getirildi.

 

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ve yasaklı yayınlara incelenmek üzere el konuldu.
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