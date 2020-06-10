Bombalı eylem hazırlığında yakalanan YPG/PKK'lı 2 teröristin yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Elif K. (26) ve Suriye uyruklu Halim M. (27), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Elif K. savunmasında, emniyet ifadesinde detaylı beyanda bulunduğunu ve etkin pişmanlık iradesinin devam ettiğini söyledi.

Bütün bildiklerini önceki aşamalarda da anlattığını belirten Elif K, ''Örgüt eylem inisiyatifini bana bırakmıştı. Mersin'de eylem gerçekleştirmeye karar verdim. Yola çıktığımda Adana'da güvenlik güçleri tarafından yakalandım. Irak'ın kuzeyindeki bir kampta silah kullanımı ve bomba yapımıyla ilgili örgütsel eğitimler aldım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık Halim M. ise herhangi bir bombalı saldırıyla bağlantısının olmadığını öne sürerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma ertelendi.

Geçen yıl ağustos ayında Adana'da yakalanan YPG/PKK'lı teröristler Elif K. ve Halim M. hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Elif K. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak terör örgütüne nasıl katıldığına ve planlanan eylemlere ilişkin bilgiler vermişti.