Bomba yüklüydü! Husilere ait 2 İHA'yı düşürdüler

Yemen ordusu, son 24 saatte ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde İran destekli Husilere ait bomba yüklü iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Hudeyde'nin Beyt el-Fakih ilçesindeki El-Cah bölgesinde Husilere ait bir İHA'yı imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, dün de Hudeyde'nin Hays ilçesinde bir İHA'nın düşürüldüğü ve Hudeyde sınırları içinde böylece son 24 saatte Husilere ait 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.