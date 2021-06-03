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Gündem Bomba yüklü motosikletle saldırı girişimi! Öldürüldüler
Gündem

Bomba yüklü motosikletle saldırı girişimi! Öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına bomba yüklü motosikletle saldırmaya çalışan bir teröristle, güneyden sızma girişiminde bulunan iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:07:00 - 2021-06-03 11:53:15
Bomba yüklü motosikletle saldırı girişimi! Öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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